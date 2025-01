Calciomercato Milan – Conceicao cambia tutto? Doppio colpo sugli esterni

Calciomercato Milan, siamo in pieno alla campagna invernale e nei primi giorni si è parlato tantissimo dei rossoneri. La squadra di Sergio Conceicao dovrà cercare di risalire la classifica di Serie A. Un posto nelle prime quattro è fondamentale per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il traguardo minino di questa società. Non un campito facile vista la distanza importante e le tante squadre da rimontare e superare. Atalanta, Inter e Napoli sembravo involate per giocarsi lo Scudetto. Il Milan se la dovrà vedere con Lazio, Fiorentina, Juventus e Bologna. Non sarà facile. C'è ancora tutto il tempo per rimontare e Conceicao ha iniziato alla grande, vincendo la Supercoppa italiana. Questa sera la prima prova in campionato contro il Cagliari. La dirigenza del Diavolo dovrà cercare almeno un paio di colpi importanti per potere completare al meglio la rosa. I ruoli più chiacchierati prima del cambio in panchina sembrano non contare più, visto che le strategie sembrano molto diverse. Ecco i possibili obiettivi tra rumors e voci di mercato. LA DIFESA>>>