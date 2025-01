Calciomercato Milan, spunta anche Schick! Profilo gradito: il punto

La priorità del calciomercato del Milan resta l'attaccante. Così apre 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Per Marcus Rashford del Manchester United resterebbe la forte concorrenza del Barcellona che sarebbe pronto ad accelerare non appena avrà completato una cessione, con Ansu Fati indiziato numero uno a partire. Sull'attaccante rossonero ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Il Milan si sarebbe mosso nei suoi parametri nella speranza che la trattativa possa accendersi durante la prossima settimana. Ma se Rashford non dovesse arrivare in rossonero, quali potrebbero essere le alternative di calciomercato per il Milan ?

Calciomercato Milan, Schick altro nome per l'attacco. Ecco tutti i dettagli

Dal viaggio in Germania, scrive il quotidiano, ci potrebbero essere novità importanti: ci sarebbe stato un incontro in quel di Düsseldorf tra gli agenti di Giovanni Reyna del Borussia Dortmund e la coppia Furlani-Moncada. Un summit per capire le condizioni del trequartista americano, ma sarebbe un nome non molto caldo. Al Milan, si legge, piacerebbe anche Kabar, 18enne terzino sinistro sempre di proprietà del club tedesco. Poi 'Tuttosport' parla di un altro nome possibile per l'attacco del Milan: tra i profili graditi ai rossoneri ci sarebbe anche quello di Schick del Bayer Leverkusen. Un giocatore che è esploso in Serie A con la maglia della Sampdoria. Opzione che sarebbe molto difficile, visto che il club tedesco difficilmente lo farà partire in questa finestra di calciomercato. Schick sta vivendo una stagione d'oro finora: 11 gol in 14 presenze di campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Abbiamo risolto il mistero di Düsseldorf">>>