Juventus-Milan: le parole di Conceicao in conferenza | LIVE NEWS

Cosa cambierà rispetto alla partita di Supercoppa: "Dal punto di vista tattico lavoriamo tutti i giorni. Bisogna stare attenti ai dettagli, a volte prendiamo gol per dettagli. Dobbiamo essere più solidi, senza concedere tanto. Entrare in campo pensando che dal primo minuto si decide la vittoria. I campioni veri del Milan, che hanno vinto tutto, sono del passato. Ogni vittoria e ogni titolo ci dà il sapore buono, ma la partita dopo è importante per vincere un nuovo titolo. Non è che abbiamo vinto la Supercoppa o lo Scudetto anni fa e va bene. Ogni partita bisogna entrare in campo per essere all'altezza del Milan, è un messaggio per tutti qua, non solo i giocatori. Tutti i dettagli, ogni giorno, lavorando, sono importanti. Non solo i giocatori, ma per tutti, anche loro, ma anche io e i miei collaboratori. Dobbiamo essere bollenti di spirito. Tutti si preparano bene, anche il Como ha bei giocatori e un allenatore preparato. Non è come prima, ci sono tante informazioni e tutti lavorano bene. Se vogliamo essere migliori, oltre all'aspetto tattico e fisico, che è importante per come gioco io, dobbiamo essere motivati".