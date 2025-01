Inter vicina al tre a uno: cross basso di Dumfries, Taremi non arriva sulla palla per pochissimo. Venti minuti al termine, il Milan ci prova con tutte le forze, ma lascia anche campo ai nerazzurri, derby comunque bellissimo e intenso. Carlos Augusto a un centrimetro dal gol, poi Leao riparte e viene steso al limite da Barella. Doppio cambio Milan a quindici minuti dalla fine: fuori Musah e Reijnders per Loftus-Cheek e Abraham. 80' gol del Milan! Palla meravigliosa di Leao per Theo Hernandez che la mette al centro. Pulisic si gira e batte Sommer. 5 minuti al termine di un derby bellissimo. Entra Calabria per Emerson Royal. Thiaw salva su Frattesi, Maignan su Dumfries, che rischio!