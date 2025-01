Calciomercato Milan, Conceicao infuriato! Ecco il motivo

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano il lavoro a gennaio per potere rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Sergio Conceicao . Il portoghese dovrà cercare la rimonta verso il quarto posto. Fondamentale già la sfida diretta di domani contro la Juventus. Per il Diavolo ci potrebbero essere molti cambiamenti, sia in entrata che in uscita. Ecco un'importante retroscena.

Calciomercato Milan, Conceicao blocca Tomori! L'allenatore infuriato: ecco il perché

Secondo 'Il Corriere della Sera' per la Juventus sarebbero in risalita due giocatori per la difesa: Fikayo Tomori del Milan e Kevin Danso del Lens. In particolare, i bianconeri sarebbero pronti a soddisfare le richieste economiche del Diavolo: prestito oneroso da 5 milioni e obbligo di riscatto da 25 più bonus. Questa potrebbe essere l'offerta per il difensore inglese. Il Milan sarebbe anche stato disposto ad accettare, ma per il quotidiano sarebbe nato un problema nella giornata di ieri. Nel vertice con Sergio Conceicao, per fare il punto sulle strategie di calciomercato, l’allenatore si sarebbe infuriato davanti alla prospettiva della possibile cessione di Tomori. Resterebbe l'ipotesi dell'uscita di Pavlovic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Abbiamo risolto il mistero di Düsseldorf">>>