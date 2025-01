Calciomercato Milan, c’è un difensore in uscita: e non è Tomori. Ecco chi

Se ve lo state chiedendo: no, non parliamo di Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, attraverso il proprio profilo Twitter, il Fenerbahçe avrebbe bussato alla porta del Milan per mostrare il proprio interesse in Strahinja Pavlovic. Il difensore, arrivato in estate per una cifra complessiva di 20 milioni di euro dal Salisburgo, può dunque lasciare Milanello in questa sessione di mercato. Sempre secondo Moretto, i due club starebbero già discutendo dell'affare e nei prossimi giorni vi saranno certamente nuovi sviluppi a riguardo. Insomma, il Milan lavora sia in entrata che in uscita. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chi è Reyna: conosciamo il giocatore del Borussia Dortmund >>>