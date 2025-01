Strahinja Pavlovic, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ha perso il posto in difesa dopo le prime partite da titolare. Con Sergio Conceicao le prospettive per il serbo non sono cambiate. Di ieri le voci sul pressing del Fenerbahçe: secondo quanto scrive la rosea, il Milan non vorrebbe privarsene in questa sessione di calciomercato. Il club allenato da José Mourinho lo avrebbe chiesto prima in prestito e poi si sarebbe detto disposto ad acquistarlo mettendo sul tavolo la cifra che il Diavolo ha investito la scorsa estate ovvero 18 milioni più bonus.