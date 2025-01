In casa Milan , tra tutto quello che è successo nelle ultime settimane, sta passando inosservato il totale oblio in cui è caduto Strahinja Pavlovic . Il centrale serbo, arrivato nel corso della sessione di calciomercato estiva dal Red Bull Salisburgo , già con Paulo Fonseca non era un titolare fisso. O meglio, dopo una prima parte di stagione in cui il suo impiego è stato buono, e addirittura sembrava la colonna portante su cui avrebbe dovuto poggiare tutto il reparto arretrato del Diavolo, con il passare delle settimane ha perso terreno nelle gerarchie dell'allenatore lusitano.

Milan, che fine ha fatto Pavlovic? Dal paragone con Stam all'oblio totale

Ma c'è di più. Ancor prima dell'esonero di Paulo Fonseca e del successivo arrivo di Sérgio Conceicao, Strahinja Pavlovic ha di fatto smesso di mettere piede in campo con il Milan. Più precisamente dal 30 novembre il centrale serbo non è mai sceso sul terreno di gioco con la maglia rossonera addosso. L'unica eccezione è rappresentata dalla sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo del 3 dicembre, in cui però il Diavolo aveva proposto un moderato turnover. Ecco, da quel giorno per lui non c'è mai stata più la possibilità di giocare. Non solo, perché con l'arrivo dell'ex Porto non ha ancora disputato 1'.