Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per l'attacco del Milan non c'è solo l'idea Marcus Rashford . L'entourage del calciatore inglese si aspettava un’ulteriore accelerata nella trattativa che, al momento, non c’è stata. Il Milan sarebbe consapevole della forte concorrenza del Barcellona e della complessità generale dell’affare. Per questo, secondo la rosea, ci sarebbe un altro nome pronto come grande alternativa: Joao Felix , attaccante del Chelsea. I Blues l’hanno pagato 52,5 milioni di euro all’Atletico Madrid. A Londra non ha trovato molto spazio con Maresca. Il Chelsea vorrebbe liberarsene in questo calciomercato a titolo definitivo, ma il prestito potrebbe essere un'opzione . E qui si potrebbe inserire il Milan. Lo stipendio del portoghese è molto più alla portata rispetto a quello di Rashford: 5,7 milioni di euro , bonus compresi, contro gli oltre 13 dell’inglese. Secondo il quotidiano, Joao Felix piacerebbe tantissimo a Conceicao , tanto da essere in cima alla lista nel caso dovesse saltare l'opzione Rashford.

Calciomercato Milan, Joao Felix alternativa a Rashford. Conceicao convinto. Il piano

Come ricorda la Gazzetta, Jorge Mendes è l'agente di entrambi. Uno abituato a rendere possibile l’impossibile sul calciomercato. Joao Felix sarebbe un profilo di calciomercato perfetto per il Milan di RedBird. Ancora giovane (ha appena compiuto 25 anni), di altissima qualità, in uscita a condizioni favorevoli e da dovere rilanciare, un po' come Pulisic. Per Joao Felix ci potrebbe essere presto una richiesta di prestito. Anche se la longa manus di Mendes può favorire pure un’opzione sul futuro o portare a formule più articolate. Conceicao sarebbe molto convinto dell'attaccante portoghese: nel giovane connazionale vedrebbe un attaccante polivalente, capace di rivestire ogni ruolo là davanti e dal grandissimo potenziale. In attacco, si legge, nonostante sia saltato il trasferimento al Lipsia, Okafor resta sempre in uscita. La convinzione del Milan è che si troverà una soluzione. Lo svizzero deve andare via per liberare posto in lista per un altro attaccante, come potrebbe essere Joao Felix. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Abbiamo risolto il mistero di Düsseldorf">>>