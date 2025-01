Milan, Leao al top della forma e conquistato da Conceicao

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao continua a surfare, anche se le acque si sono in parte calmate. Il portoghese cavalca le onde su una tavola rossonera e l'ha fatto anche due giorni fa contro il Como di Fabregas. Avrebbe potuto farlo anche in Supercoppa Italiana contro l'Inter in finale, quando i suoi lampi avevano restituito la luce in un derby in cui i rossoneri erano sotto du 2 gol.