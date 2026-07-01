Ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG e sistemato, dunque, l'attacco rossonero – con il bomber portoghese pagato 74 milioni di euro più bonus – il Milan sposta i propri radar. Per questa sessione estiva di calciomercato, l'obiettivo prioritario della dirigenza diventa il rinforzo della retroguardia. Nelle ultime ore, le indiscrezioni di mercato lanciate da 'La Gazzetta dello Sport' hanno accostato all'orbita rossonera un nome che ha del clamoroso: Virgil van Dijk.

L'idea di Zlatan Ibrahimović per la difesa del Milan

Classe 1991, colonna portante del Liverpool, l'esperto difensore centrale e capitano della Nazionale olandese rappresenta una precisa suggestione di. Il Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, già durante la scorsa primavera, aveva espresso chiaramente in società la volontà di innestare un profilo di leadership assoluta all'interno dello scacchiere difensivo rossonero. Identikit che corrisponde perfettamente al numero 4 dei 'Reds'.

L'operazione presenta tuttavia ostacoli complessi sul fronte inglese. Nonostante un contratto in scadenza ravvicinata (30 giugno 2027), per la stessa 'rosea' appare quasi proibitivo strappare il centrale al Liverpool. Il club inglese, infatti, ha già dovuto digerire il pesante addio a parametro zero di Ibrahima Konaté, trasferitosi al Real Madrid. Nonostante la rigidità della controparte, l'idea van Dijk è stata ufficialmente sottoposta al vaglio del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale.

Sostenibilità e ingaggio: le valutazioni di RedBird

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Presenze totali con il Liverpool : 374 partite disputate.

: 374 partite disputate. Contributo realizzativo : 36 gol segnati e 16 assist forniti.

: 36 gol segnati e 16 assist forniti. Palmarès in Inghilterra : 9 trofei complessivi, tra cui 2 Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

: 9 trofei complessivi, tra cui 2 Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Rendimento ultima stagione: 55 presenze totali (4.941 minuti giocati), condite da 8 gol e 3 assist.

Una seria valutazione strategica è attualmente in corso all'interno delle stanze milanesi del fondo statunitense. Resta da capire se questi sondaggi preliminari si tradurranno in un'offerta scritta da recapitare ad Anfield. Secondo i quotidiani sportivi nazionali, il freno principale non sarebbe legato al costo del cartellino da presentare al club britannico, quanto piuttosto all'impatto sul monte ingaggi: pesano le richieste economiche del calciatore e la sua reale volontà di sposare il progetto milanista a questo punto della carriera.Il valore del giocatore, d'altronde, non si discute e i numeri certificano lo spessore del profilo richiesto da Ibrahimović:

Il Milan si trova davanti al bivio decisivo del suo mercato: regalarsi un leader di caratura internazionale o virare su profili più in linea con i parametri di sostenibilità economica del club.