Il calciomercato estivo del Milan continua a regalare colpi di scena e suggestioni improvvise. Con la sessione ormai entrata nel vivo e la dirigenza di Via Aldo Rossi impegnata a puntellare l'organico, spunta un nome del tutto inedito per l'attacco rossonero. Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Alberto Petrosilli, il Diavolo avrebbe messo nel mirino l'attaccante argentino Valentín 'Taty' Castellanos, attualmente in forza al West Ham.

Il classe 1998, ben noto al pubblico italiano per i suoi trascorsi con la maglia della Lazio, si era trasferito in Premier League soltanto nello scorso mercato di gennaio per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Tuttavia, l'avventura oltremanica degli Hammers si è conclusa nel peggiore dei modi con una clamorosa retrocessione, scenario che costringe ora il club londinese a una vera e propria smobilitazione per alleggerire i costi di gestione.

La richiesta di Rúben Amorim e la situazione contrattuale

Dietro questo forte interessamento ci sarebbe una precisa indicazione del nuovo allenatore del Milan,. Il tecnico portoghese ha individuato nel profilo del ventisettenne di Mendoza le caratteristiche ideali per integrarsi nei propri meccanismi offensivi, apprezzandone la grinta, la capacità di legare il gioco e la profonda conoscenza del campionato di Serie A.

Dal canto suo, il giocatore ha già manifestato una totale apertura all'ipotesi di rientrare in Italia, considerandola la piazza ideale per rilanciarsi dopo la sfortunata parentesi inglese. Nonostante un contratto a lunghissimo termine con il West Ham, con scadenza fissata al 30 giugno 2030, la necessità degli inglesi di monetizzare in fretta potrebbe facilitare l'operazione a cifre decisamente inferiori rispetto al valore originario.

Scheda calciatore Dati e statistiche di riferimento Condizioni e scenari di mercato Valentin Castellanos Classe 1998 (27 anni), punta centrale Contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030 Status al West Ham Ceduto a gennaio 2026 per circa 30 milioni In uscita causa retrocessione del club inglese Posizione del Milan Espresso gradimento da parte di Amorim Opportunità a prezzo di saldo, il giocatore vuole l'Italia

Le strategie del Diavolo per l'attacco

L'inserimento di Castellanos nella lista dei desideri rossoneri testimonia la volontà dell'area tecnica di monitorare ogni singola opportunità che il mercato internazionale può offrire: per l'attacco, è evidente come si cerchi un'ottima alternativa al neo-acquisto. Le prossime settimane definiranno la fattibilità - economica ma non soltanto - del colpo, fermo restando che l'attaccante argentino spinge con forza per rivestire una maglia da protagonista nel nostro campionato.