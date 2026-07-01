Non è ancora scritta la parola fine per il clamoroso ritorno di Mattia Liberali al Milan. Nella giornata di ieri il Como sembrava aver messo la freccia di sorpasso definitiva sui rossoneri, trovando l'accordo totale con il giocatore sullo stipendio e comunicando al Catanzaro la volontà di pagare la clausola risolutoria da 6 milioni di euro. Tuttavia, l'intesa definitiva con gli agenti del ragazzo non è ancora arrivata. Uno stallo che potrebbe favorire il Milan: il Diavolo, infatti, potrebbe riprendere il calciatore a metà prezzo, ovvero per 3 milioni di euro, giacché al momento della cessione a titolo definitivo gratuito dello scorso anno al Catanzaro, la dirigenza si era riservata il 50% sulla futura rivendita.

Il retroscena di Fabrizio Romano: il Como e il nodo commissioni

La mossa di Cardinale e Ibrahimović: oggi la video-call decisiva

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A fare chiarezza sull'evoluzione della trattativa è intervenuto l'esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale 'YouTube', svelando i dettagli del dietro le quinte: "Il Como nel pomeriggio ha fatto uno scatto importante verso l'acquisto di Mattia Liberali. È molto avanti. Ha raggiunto un accordo con il giocatore sullo stipendio e sulla durata del contratto. All'ora di cena, il Como ha comunicato al Catanzaro ed agli agenti del giocatore che ha intenzione di pagare la clausola risolutoria di 6 milioni di euro. Al Como fa un po' strano che, durante tutta la serata, non è ancora arrivato l'ok da parte dei procuratori sulle commissioni e tutto il resto. Si aspetta l'ultimo via libera da parte degli agenti. Il Como ha un po' il sospetto che possano esserci altre squadre dietro questa attesa dei procuratori. Il Como vuole chiudere, ma non aspetterà per sempre né parteciperà ad aste".La vera svolta della vicenda, però, è stata evidenziata dal giornalista Matteo Moretto, che ha sottolineato come la giornata odierna risulterà assolutamente decisiva per indirizzare il futuro di Liberali in un senso o nell'altro. Sullo sfondo resta l'interesse del Sassuolo, con il tecnico Alberto Aquilani che sta spingendo tantissimo per averlo, anche se i neroverdi non hanno aggredito l'operazione con la stessa forza del Como e rimangono leggermente indietro.La grande novità delle ultime ore riguarda un contatto diretto ai massimi livelli societari rossoneri. Nella giornata di oggi, mercoledì 1° luglio, è infatti in agenda una video-call molto importante che vedrà collegati gli agenti del calciatore, lo stesso Liberali, il proprietario di RedBirde il Senior Advisor. Il summit servirà a capire se esistono i margini concreti per riportare il talento in rossonero.

Il ragazzo aveva lasciato Milanello poiché alcune figure ancora presenti all'interno dell'organigramma milanista non credevano pienamente nel suo potenziale. Ora Liberali vuole garanzie precise: al di là dell'apprezzamento e delle chiamate di Rúben Amorim, il giovane talento intende comprendere se il club creda davvero in lui e se sia pronto a garantirgli uno status effettivo all'interno della Prima Squadra.