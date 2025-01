Juventus-Milan, probabile formazione: quattro cambi. Conceicao vuole…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Sergio Conceicao prepara la partita contro la Juventus e sarà un'altra volta una nuova formazione per il suo Milan. Ci dovrebbero essere, infatti, quattro cambi. Ecco la probabile formazione rossonera da la rosea. In difesa scontata la conferma sulle fasce di Emerson Royal e Theo Hernandez , mentre al centro, accanto a Tomori, ci sarà Gabbia, visto il KO di Thiaw, con Pavlovic che dovrebbe partire dalla panchina. Musah dovrebbe tornare a centrocampo, con Bennacer che dovrebbe accomodarsi in panchina. Inamovibili invece Fofana e Reijnders .

Juventus-Milan, probabile formazione: Conceicao ha una richiesta specifica

In attacco, continua la rosea, Pulisic ieri ha corso a parte e oggi, in base alle sue sensazioni, sarà deciso se farlo aggregare al gruppo o no. Conceicao spera di averlo in panchina a Torino. Jimenez dovrebbe partita da titolare a destra; dall’altro lato Leao, mentre il centravanti sarà Abraham, vista la squalifica di Morata. Conceicao, scrive la rosea, si aspetta anche un approccio diverso alla sfida rispetto a martedì contro il Como. Ieri il tecnico ha battuto su questo tasto: vuole vedere nelle partite ufficiali ciò che viene provato in allenamento. Ecco la probabile formazione rossonera.