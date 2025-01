Scaroni su Juventus-Milan: “Siamo lieti che sia trasmessa in chiaro, lavoreremo per…”

Paolo Scaroni, presidente del Milan e recentemente riconfermato consigliere della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del tanto atteso big match in programma sabato 18, che vedrà contrapporsi Juventus e Milan all'Allianz Stadium di Torino. Il dirigente rossonero ha voluto condividere le sue impressioni sull'importanza della partita, che rappresenta una sfida fondamentale non solo per la classifica, ma anche per la storia di entrambe le squadre, entrambe tra le più titolate del calcio italiano e internazionale.