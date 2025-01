Calciomercato Milan, Walker: accordo trovato! Ecco le cifre. Cosa manca?

Kyle Walker potrebbe essere il grande colpo del calciomercato invernale del Milan . I rossoneri sarebbero molto interessati al difensore inglese in uscita dal Manchester City. Il Diavolo, infatti, avrebbe individuato nel terzino il rinforzo ideale per la retroguardia di Sergio Conceicao. La dirigenza lavorerebbe anche per Rashford : dei due inglesi, per le nuove regole della FIGC, ne potrebbe arrivare solamente uno a gennaio. Ecco le ultime novità sul difensore.

Calciomercato Milan, Walker: c'è l'accordo! Due ostacoli da superare

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe trovato una bozza d’intesa per Kyle Walker sulla base di un contratto da 2 anni a 8 milioni netti totali. Tutto questo se l'ipotesi Rashford dovesse del tutto svanire (pressing del Borussia Dortmund e del Barcellona). Per Walker, però, mancherebbero ancora due passaggi fondamentali: il terzino è ancora legato al Manchester City fino al 30 giugno 2026. Walker dovrà liberarsi a zero prima di firmare eventualmente il nuovo contratto con il Milan. Il secondo problema arriva dalle liste: in Serie A gli slot dei rossoneri sono già pieni. Per questo servirà una cessione di un giocatore straniero, oppure andrà messo fuori lista. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Abbiamo risolto il mistero di Düsseldorf">>>