Calciomercato Milan , i rossoneri continuano con un mercato di gennaio che potrebbe vedere qualche rinforzo importante per Sergio Conceicao , anche se al momento non sono arrivati ancora colpi per il nuovo allenatore del Diavolo. Il Milan sarebbe alla ricerca di almeno un attaccante e un difensore, non contando le possibili cessioni per aprire spazio in rosa e tra le liste.

Calciomercato Milan, Walker con Joao Felix? Sarebbe possibile

Kyle Walker, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe molto felice di vestire la maglia del Milan in questo calciomercato. Il veterano del Manchester City è inglese come Rashford e le squadre di Serie A ne possono tesserare solo uno a stagione. Gioco forza, se alla fine fosse Rashford ad atterrare a Milano, Walker non potrebbe arrivare per rinforzare la squadra. Se il Milan dovesse invece virare sul portoghese Joao Felix, allora Walker diventerebbe l’inglese da portare a Milanello. Come Joao Felix, un giocatore versatile per la capacità di ricoprire più posizioni nel suo reparto: da quella naturale di terzino destro, potrebbe anche giocare come centrale di difesa o come braccetto in un assetto a tre difensori. Vedremo se Walker sarà uno dei colpi del calciomercato del Milan in entrata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Abbiamo risolto il mistero di Düsseldorf">>>