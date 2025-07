Calciomercato Milan, i rossoneri stanno preparando la rivoluzione importante per quanto riguarda la prossima stagione. Il Diavolo ha già cambiato molto con due cessioni molto importanti e onerose come quelle di Reijnders e Theo Hernandez, ora è il tempo dei colpi in entrata. Obiettivo del direttore sportivo Igli Tare sarà quello di dare al nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, una squadra che possa competere per Scudetto e Coppa Italia. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA