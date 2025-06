Alex Jimenez ha superato gli esami. Scrive così Gazzetta.it che parla del terzino spagnolo pronto a prendersi spazio col Milan anche nella prossima stagione. Come ricorda la rosea, il Real Madrid potrebbe riportarlo in Spagna con 9 milioni, come da accordi con il Milan, ma non avrebbe intenzione di farlo. Avrà la seconda e ultima occasione tra un anno, a una cifra superiore. Il quotidiano rivela un clamoroso scenario: il Napoli ci avrebbe seriamente provato per Jimenez con un'operazione di calciomercato da 25 milioni di euro. Il Real avrebbe dovuto riprenderlo, pagando 9 milioni al Milan, e poi girarlo al Napoli. Nulla di fatto perché Jimenez è legato ai blancos e ai rossoneri.