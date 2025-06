Una delle note più positive dell'ultima disastrosa stagione del Milan è senza ombra di dubbio Alex Jimenez, esterno spagnolo scuola Real Madrid. Quando ha giocato in Serie C ha dimostrato subito di essere fuori categoria e questo gli ha permesso di trovare spazio anche in prima squadra. Inizialmente non ha avuto grandi possibilità, ma pian piano è diventato quasi un punto fermo. Al punto da spingere i Blancos ad interessarsi a lui, dal momento in cui potrebbero approfittare della clausola di recompra. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina.