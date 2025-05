Milan, incontro Allegri-Tare: il ruolo di Jimenez, Saelemaekers e Pavlovic

'La Gazzetta dello Sport' parla di un primo incontro tra Igli Tare e Massimiliano Allegri : il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore del Milan si sarebbero incontrati per parlare di tanti temi per il futuro del club. Dopo aver fatto il punto sui big ( leggi qui ), i due avrebbero parlato anche di altri calciatori rossoneri. Ecco il punto.

Milan, Saelemaekers resta? Il ruolo di Jimenez e Pavlovic: Tare e Allegri a colloquio

Come ricorda il quotidiano, nel colloquio di ieri tra Tare e Allegri si sarebbe parlato anche di altri giocatori della rosa del Milan. Ecco il punto su alcuni giocatori: secondo la rosea Alex Jimenez sarebbe considerato un esterno. Per questo il Milan si muoverà sul calciomercato sia per un terzino sinistro che per un terzino destro.