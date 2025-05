Per quanto riguarda Mike Maignan, la voglia del Milan e di Allegri sarebbe quella di continuare insieme. Il tecnico e Tare parleranno a breve con lui per sentire quello che il portiere francese ha in mente. Anche qui resta il bivio: o rinnovo o una cessione, con la strada del Manchester United che potrebbe scaldarsi in caso di cessione di Onana. E Leao? Non si vende secondo la rosea, con Allegri che sarebbe convinto del portoghese, uno dei pochi a potere fare la differenza in Serie A.