Milan, Allegri cambia il futuro di Maignan e Theo Hernández? Le ultime

Milan, chance di rinnovo per Maignan e Theo Hernández! — Il rilancio del progetto Milan, però, con l'arrivo di Allegri in panchina e di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, però, può cambiare le carte in tavola per Maignan e Theo Hernández. Stravolgendo, magari, un destino che sembrava molto bene indirizzato. Quello che era - e per ora resta - più lontano da Milano e dal Milan è Theo.

Il 'CorSport' ha ricordato come sul rinnovo del numero 19 non ci siano segnali da tempo. Il suo post, però, di lunedì sui social apre un piccolo spiraglio. «Finisce - ha scritto il terzino - una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco».

Più alte le percentuali del sì per il portiere, ma ... — Se sono parole di circostanza, lo vedremo. Al momento, ha scritto il quotidiano romano, non è pervenuta alcuna proposta per Theo Hernández al Milan. Sono un interesse, per ora non concreto, dall'Arabia Saudita. La mancanza di offerte buone dall'Europa potrebbe aprire, dunque, nuovi scenari per il rinnovo. Tare aprirà il dossier la prossima settimana, con la benedizione di Allegri, a cui Theo piace molto.

Parole simili, poi, anche di Maignan, sempre sui social qualche giorno fa. «Il cuore è pesante, non ne conosco il peso. Abbiamo concluso una stagione difficile! Tutti quelli che amano, che giocano, che tifano il Milan sono delusi. Non ci sono scuse, siamo il Milan. A tutti tifosi Milanisti: con vostro sostegno il Milan rimarrà sempre il Milan. Sempre forza Milan". Ma arriverà per lui il rinnovo? Per ora tutto in stand-by, ma, come per Theo, Tare ne riparlerà tra qualche giorno. Per Maignan le possibilità di accordo sono leggermente più alte rispetto a Theo.