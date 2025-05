Capello: “Allegri ideale, bravo Tare! Così il Milan tornerà grande”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha scritto su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dell'arrivo in rossonero di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore. "Qualche giorno fa avevo esortato il Milan a scattare per non partire già in ritardo. Beh, posso dire che il Diavolo mi ha ascoltato e, usando un linguaggio da Giro d’Italia, si è alzato sui pedali. Prima un vero direttore sportivo, Igli Tare, poi un grande allenatore, Massimiliano Allegri. Due colpi... da Milan. Dopo un’annata estremamente deludente, era importante dare subito un segnale a tutto l’ambiente. Perché dobbiamo dirlo chiaro e tondo: il Milan non può più permettersi di sbagliare. Ed è partito col piede giusto". PROSSIMA SCHEDA