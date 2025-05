Milan, Ordine: “Allegri è un aziendalista convinto”. Sorpresa Fofana?

"Nel giro di appena qualche giorno, il Milan è passato dallo zero in condotta calcistica alla coppia Tare-Allegri". Così Franco Ordine, giornalista, parla di Allegri nuovo allenatore del Milan. Ecco i punti per cui ha scelto i rossoneri. L'opinione su 'Il Corriere dello Sport': "Si tratta della prima, robusta dose di competenza calcistica decisa dal Milan firmato RedBird a seguito del fallimento della passata stagione. Max non ha chiesto il bonus per la qualificazione nei 4 posti Champions della prossima stagione. Il motivo è semplicissimo e sarà uno dei primi messaggi da segnalare a Milanello: quel traguardo è dovuto per un club come il Milan. Ha chiesto e ottenuto un bonus per lo scudetto".