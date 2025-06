Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Obiettivo Christensen: lui vorrebbe …”

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe tornare a fare un tentativo per Andreas Christensen. Il danese, infatti, ha un solo anno di contratto e i blaugrana non avrebbero intenzione di proporgli il rinnovo. Non solo, perché dall'altra parte il club rossonero potrebbe anche salutare Fikayo Tomori e Malick Thiaw e quindi dovrebbe in qualche modo rimpiazzarli. Detto che il preferito al momento sembra essere Giovanni Leoni, non è detto che non ci possa essere un ritorno di fiamma per il centrale scandinavo, già approcciato più di una volta in passato.