La sessione estiva di mercato è iniziata da meno di una settimana, ma i rumors non si fermano, anzi. Il Milan società molto attiva, specialmente per quanto riguarda le cessioni. Praticamente fatta quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, i rossoneri potrebbero presto cedere anche Theo Hernandez e Mike Maignan. I due francesi non hanno ancora rinnovato i propri contratti in scadenza nel 2026 e potrebbero essere ceduti in queste settimane per evitare di perderli a zero il prossimo anno. Dopodiché il Milan penserà anche ai colpi in entrata: Luka Modric sembrerebbe essere a un passo dal Diavolo e poi? I rossoneri potrebbero andare alla ricerca di opportunità di mercato in giro per Europa, magari qualche giocatore importante che però non fa più parte dei piani della propria squadra e potrebbe essere ceduto a un prezzo ribassato o addirittura in prestito. Ecco qualche nome molto interessante.