Milan, Maignan: vendere o rinnovare? Allegri lo vorrebbe ancora: ecco i motivi

Il Milan potrebbe cambiare molto in questo calciomercato estivo. I rossoneri, infatti, hanno praticamente ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 55 milioni più bonus. In arrivo a centrocampo Luka Modric, ma non sarà il solo colpo nel reparto. Anche in porta ci potrebbero essere cambiamenti importanti: Mike Maignan non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026. Il portiere potrebbe essere ceduto in estate se la trattativa per il rinnovo non dovesse esserci o andare in porto. Si parla di un pressing del Chelsea che però sarebbe ancora lontano dalle richieste del Milan, ovvero sui 30 milioni di euro.