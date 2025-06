Calciomercato Milan, via Maignan? Il preferito di Allegri è Svilar

Mile Svilar della Roma potrebbe essere il colpo in porta del Milan per il calciomercato estivo in caso di partenza di Mike Maignan

Daniele Triolo Redattore 5 giugno - 10:00

Nel caso in cui il Milan dovesse perdere Mike Maignan, tentato dal trasferimento al Chelsea in questo calciomercato estivo, la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un nuovo portiere e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la pista attualmente più convincente porta a Mile Svilar.