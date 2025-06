Chelsea su Maignan, lui orientato ai saluti. Ma c'è un grande problema

Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe lasciare il Milan per il Chelsea in questo calciomercato estivo

Daniele Triolo Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 09:10)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Mike Maignan, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2026 e che, in questi giorni, ha avuto contatti con il Chelsea per un trasferimento in Premier League alla corte del manager italiano Enzo Maresca.

Maresca vuole Maignan al Chelsea: lui andrebbe volentieri — Secondo la 'rosea', Maignan starebbe pensando molto seriamente di andare a Londra. In questo momento, il suo orientamento porta ai saluti e non a una permanenza in rossonero. Il Milan, per ora, non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale per il suo portiere titolare. Ma arriverà, giacché 'Magic Mike' - a quanto pare - è una precisa richiesta di Maresca.