Calciomercato Milan, spiraglio per Guler? 'Lui vorrebbe ...'

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molte cose in estate. Ci sono tantissimi voci anche sui big del Diavolo: Theo, Leao e Maignan non sarebbero sicuri di restare anche nella prossima stagione, soprattutto se il club non dovesse riuscire a qualificarsi in Europa per la prossima stagione. Non solo uscite, il Milan potrebbe pensare anche a dei colpi importanti per il futuro. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato di Arda Guler, talento del Real Madrid più volte accostato al Milan.