Calciomercato Milan, non si molla Arda Guler: il piano. Ecco tutti i dettagli

Il Milan non avrebbe mai mollato la presa per Arda Guler e avrebbe addirittura un piano per strapparlo al Real Madrid. I rossoneri, infatti, seguivano il talento turco già dai tempi del Fenerbahce, quando sulle sue tracce c'era di fatto mezza Europa. Alla fine, poi, il classe 2005 ha deciso di accettare la proposta dei Blancos. Carlo Ancelotti però non lo ha impiegato con costanza sin da subito, il che ha fatto vacillare la sua volontà di continuare a fare panchina. Nelle ultime settimane, a questo proposito, si sono susseguite le voci in merito ad un suo possibile addio, con il Diavolo in prima linea.