Milan, Furlani ammette l’errore commesso. Arriva il vero sostituto di Maldini

Fabio Paratici appare come il profilo in pole position. L'ex dirigente del Tottenham è, forse, ciò che necessita maggiormente la società rossonera: un dirigente italiano che conosce molto bene le dinamiche del nostro campionato e che si fa forte dei diversi rapporti coltivati, negli anni, in Serie A. Tuttavia, ci sono ancora diversi quesiti che probabilmente troveranno una risposta solo in futuro: questi riguardano il ruolo di Zlatan Ibrahimovic.