Leao non è mai stato il problema del Milan. Joao Felix, una grande delusione

L'andata del derby di Coppa Italia ci concede alcune conclusioni molto importanti anche in vista della prossima stagione. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione, sia tra le scrivanie dirigenziali che in campo, dopo un'annata certamente deludente. Pesa un campionato giocato con poca costanza, anche se mancano ancora otto gare, e una campagna europea terminata anzitempo contro un modesto Feyenoord . Le vicissitudini con Paulo Fonseca , il mercato estivo fallimentare, la scelta di Sergio Conceicao e una confusione, in particolar modo nella comunicazione e nelle scelte, ha condotto a una stagione che ha poi fatto esplodere la contestazione dei tifosi rossoneri. Eppure, possiamo già fissare alcuni punti che torneranno utili anche in vista dell'estate, un periodo che si preannuncia ricco di cambiamenti.

I 2 punti del nuovo Milan: Leao fondamentale, basta con i "Joao Felix"

Punto primo: Rafael Leao è fondamentale per il Milan. Il portoghese rappresenta la primissima stella di questa squadra ed è un certezza che non può essere messa in discussione. Possiamo, magari, parlare del suo approccio alla gara, del suo carattere, del suo linguaggio del corpo, ma guai a contestare la sua qualità. Leao è uno "spaccapartita", un esterno che, per essere limitato, ha bisogno di almeno due uomini in marcatura. Lo abbiamo visto anche ieri, contro l'Inter, quando il classe '99 ha messo a ferro e fuoco la fascia sinistra e creato le principali occasioni a favore del Milan. Il portoghese, riassumendo, è una risorsa a cui non si può assolutamente rinunciare: né ora e né per la prossima stagione.