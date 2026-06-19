A quasi un mese dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, la dirigenza del Milan inizia a prendere forma. Dopo le recenti fumate nere delle trattative per Ralf Rangick e Markus Krösche, il club rossonero è costretto a ripiegare su una soluzione di emergenza. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', lo scenario più probabile vedrebbe la promozione del direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski, affiancato dall'esperienza del dirigente italiano Domenico Teti nel ruolo di direttore sportivo.

Milan, ma perché proprio Kirovski?

Milan, chi è Domenico Teti

Milan, Kirovski-Teti può essere l'accoppiata giusta?

Nonostante la retrocessione in Serie D delnel primo anno del progetto e il mancato ritorno in Serie C nella stagione appena terminata,avrebbe buone possibilità di estendere i propri poteri alla prima squadra. Lo scenario dell'ipoteticasarebbe fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBirdche stima immensamente il dirigente americano, conosciuto durante la parentesi dello svedese al Los Angeles Galaxy., tuttavia, non è in possesso della licenza per esercitare il ruolo di direttore sportivo, ragione per cui ilsta valutando l'inserimento di un'altra figura per affiancarlo in questa nuova esperienza.inizia la sua carriera da direttore sportivo all’nel 2005, prima del trasferimento in Svizzera alnel 2007. Nell’estate del 2011 firma per la, mentre negli anni successivi guida il, l’e l'. L’esperienza più recente ha visto il dirigente milanese classe 1976 impegnato alin Premier League. Nel club inglese ha contribuito a imbastire operazioni di mercato che hanno generato cospicue plusvalenze, come le cessioni dial Borussia Dortmund,al Manchester United eal Manchester City. Il rapporto con i Wolves si è concluso di recente a causa di divergenze interne legate alla decisione della proprietà di esonerare il tecnico Vitor Pereira.Affidare la guida del nuovo progetto a un dirigente inesperto comerappresenta un grande interrogativo. In questo senso, la presenza dipuò aiutare, ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza. L'accoppiataper quanto molto orientata al player trading, avrebbe offerto garanzie immediate superiori, ma la presa di posizione dell'Eintracht Francoforte ha fatto saltare tutto. Sullo sfondo, resta ancora viva la pista che porta a, attuale direttore sportivo del Fenerbahce, ma in questo momento il suo profilo appare leggermente più defilato. Entro la prossima settimana è attesa una decisione definitiva: con l'apertura della finestra estiva di calciomercato alle porte, ilnon può più permettersi di aspettare.