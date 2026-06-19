Il Milan accelera per ridefinire l'organigramma sportivo: Domenico Teti in pole come nuovo DS, Jovan Kirovski pronto alla promozione
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A quasi un mese dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, la dirigenza del Milan inizia a prendere forma. Dopo le recenti fumate nere delle trattative per Ralf Rangick e Markus Krösche, il club rossonero è costretto a ripiegare su una soluzione di emergenza. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', lo scenario più probabile vedrebbe la promozione del direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski, affiancato dall'esperienza del dirigente italiano Domenico Teti nel ruolo di direttore sportivo.
Milan, ma perché proprio Kirovski?Nonostante la retrocessione in Serie D del Milan Futuro nel primo anno del progetto e il mancato ritorno in Serie C nella stagione appena terminata, Kirovski avrebbe buone possibilità di estendere i propri poteri alla prima squadra. Lo scenario dell'ipotetica promozione sarebbe fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che stima immensamente il dirigente americano, conosciuto durante la parentesi dello svedese al Los Angeles Galaxy. Kirovski, tuttavia, non è in possesso della licenza per esercitare il ruolo di direttore sportivo, ragione per cui il Milan sta valutando l'inserimento di un'altra figura per affiancarlo in questa nuova esperienza.
Milan, chi è Domenico TetiDomenico Teti inizia la sua carriera da direttore sportivo all’Hellas Verona nel 2005, prima del trasferimento in Svizzera al Lugano nel 2007. Nell’estate del 2011 firma per la Sampdoria, mentre negli anni successivi guida il Novara, l’Apoel Nicosia e l'Al-Shabab. L’esperienza più recente ha visto il dirigente milanese classe 1976 impegnato al Wolverhampton in Premier League. Nel club inglese ha contribuito a imbastire operazioni di mercato che hanno generato cospicue plusvalenze, come le cessioni di Fabio Silva al Borussia Dortmund, Matheus Cunha al Manchester United e Rayan Ait-Nouri al Manchester City. Il rapporto con i Wolves si è concluso di recente a causa di divergenze interne legate alla decisione della proprietà di esonerare il tecnico Vitor Pereira.
Milan, Kirovski-Teti può essere l'accoppiata giusta?Affidare la guida del nuovo progetto a un dirigente inesperto come Kirovski rappresenta un grande interrogativo. In questo senso, la presenza di Teti può aiutare, ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza. L'accoppiata Krösche-Timung, per quanto molto orientata al player trading, avrebbe offerto garanzie immediate superiori, ma la presa di posizione dell'Eintracht Francoforte ha fatto saltare tutto. Sullo sfondo, resta ancora viva la pista che porta a Devin Özek, attuale direttore sportivo del Fenerbahce, ma in questo momento il suo profilo appare leggermente più defilato. Entro la prossima settimana è attesa una decisione definitiva: con l'apertura della finestra estiva di calciomercato alle porte, il Milan non può più permettersi di aspettare.
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