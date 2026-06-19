Se il mercato in entrata del Milan è ancora bloccato a causa dell'assenza di un Head of Football e di un direttore sportivo, lo stesso non si può dire per il mercato in uscita. La mancata qualificazione in Champions League e la recente rivoluzione societaria hanno portato molti giocatori a mettere in discussione la propria permanenza a Milano. Tra questi c'è anche il capitano Mike Maignan, che pochi mesi fa aveva messo la firma sul contratto che lo lega al club rossonero fino al 2031.

Milan, ecco da cosa nasce il malcontento di Maignan

Calciomercato Milan, Maignan ai saluti?

Dietro il presunto malumore di, c'è il licenziamento die, soprattutto, diil preparatore dei portieri con cui il francese aveva creato un legame strettissimo. Era stato proprio questo feeling a convincerlo, a gennaio, a firmarecancellando le difficoltà avute in passato con. Cacciato lo staff, sono caduti i suoi punti di riferimento.Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'entourage diavrebbe già iniziato a guardarsi intorno in vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato. La 'Rosea' sottolinea che se un top club europeo dovesse mostrarsi interessato, il portiere francese potrebbe lasciare il club rossonero nonostante il recente rinnovo di contratto.

Per intenderci, se una squadra come il Chelsea dovesse bussare alla porta del Milan per provare a prelevare Maignan, il portiere gradirebbe essere liberato per intraprendere una nuova esperienza. Al momento, si registra soltanto l'interessamento di club minori, ma nelle prossime settimane il quadro potrebbe evolversi.

Milan, i possibili sostituti di Maignan

Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', in caso di addio diilpotrebbe puntare su un profilo italiano. I nomi in cima alla lista sono quelli di(portiere del Cagliari) e(Atalanta). Attenzione, però, anche all'anticipazione riportata in esclusiva dalla nostra redazione che vede anche il numero uno del Friburgotra i possibili candidati.