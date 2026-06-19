Il Milan prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo e, come rivelato da Matteo Moretto, la scelta potrebbe ricadese su un profilo italiano. Secondo quanto riferito a 'Sky Sport' dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società di via Aldo Rossi avrebbe avviato i primi contatti con Domenico Teti. Il profilo del dirigente milanese classe 1976 è entrato nella lista dei candidati di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Ripercorriamo le tappe principali della sua carriera per scoprire se il suo modello possa essere adatto alle esigenze del club rossonero.

Milan, la carriera di Domenico Teti

L'esperienza in Premier League al Wolverhampton

Le altre opzioni per il ruolo di direttore sportivo