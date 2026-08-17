Il giovane difensore centrale tedesco David Odogu lascia il Milan per trasferirsi in Ligue 1 al Tolosa. Tutti i dettagli dell'accordo di calciomercato
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il calciomercato in uscita del Milan fa registrare la prima operazione dopo la drastica epurazione decisa dal tecnico Rúben Amorim, che la scorsa settimana ha escluso dal progetto tecnico Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, Christopher Nkunku e David Odogu. Proprio il giovane difensore centrale tedesco classe 2006 è il primo a salutare Milanello: come rivelato dall'esperto di mercato Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport e dal portale specializzato LesViolets.com, il calciatore si trasferisce in Francia al Tolosa, club di Ligue 1 storicamente legato alla galassia RedBird. Il giocatore sta sostenendo in queste ore le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.
Calciomercato Milan, i dettagli dell'affare Odogu-Tolosa: cifre e formulaL'intesa tra la dirigenza del Milan e i vertici della società transalpina è stata raggiunta sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2027. L'accordo prevede che l'intero ingaggio del calciatore, pari a 500mila euro netti, sia interamente coperto dalle casse del Tolosa per tutta la durata della stagione sportiva 2026-2027, alleggerendo così immediatamente il monte ingaggi rossonero in questa sessione estiva.
Per il centrale teutonico si tratta di un'importante chance di rilancio dopo una prima annata all'ombra del Duomo decisamente avara di soddisfazioni sul terreno di gioco. Acquistato dal Milan nell'estate del 2025 proveniente dal Wolfsburg per un investimento complessivo di 10 milioni di euro (bonus inclusi), il classe 2006 ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni, collezionando appena 16 minuti complessivi spalmati su 3 presenze tra la Serie A e la Coppa Italia.
Retroscena Odogu: la corte di Mainz e Anderlecht prima del sì alla Ligue 1La trattativa che ha portato alla fumata bianca con il club francese non è stata priva di concorrenza internazionale. Nelle ultime settimane, il profilo dell'ex Wolfsburg era finito con insistenza sul taccuino degli scout dell'Anderlecht in Belgio e del Mainz in Bundesliga, due società pronte a garantirgli minutaggio e centralità tecnica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA