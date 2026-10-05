Milan, Amorim difende Ramos e bacchetta i giornalisti: "Siete tutti uguali"

A pochi giorni dal rientro a Milanello dei nazionali, Ruben Amorim è tornato a parlare del suo progetto per il club rossonero. L'allenatore del Milan, intervistato in esclusiva ai microfoni di 'SportMediaset', si è soffermato in particolare su Luka Modric e Goncalo Ramos. Spazio anche ad alcuni chiavi tattiche interessanti come il recente cambio modulo e le rotazioni in vista del tour de force che attende il Diavolo.

Milan, l'intervista a Ruben Amorim

"Non so cosa succderà in merito alle rotazioni di squadra che farò. Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincere".

Su Modric

"Modric? Quando giochiamo bene è perchè Luka gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui e non mi interessa la sua età. Mi interessa ciò che vedo in settimana ciò che voglio vedere nei weekend".

Su Ramos

"Ramos? So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

Sul modulo

"Difesa a 4? E' importante poter cambiare i sistemi di gioco. I principi sono gli stessi, non è questione di difendere a quattro, a cinque o a tre. Sono i principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fare".