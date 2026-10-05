Gonçalo Ramos si carica sulle spalle il Portogallo dopo l'addio di Cristiano Ronaldo: perché al Milan è meno efficace sotto porta? La spiegazione
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La zampata di Gonçalo Ramos al 79', su assist dell'ex Milan Joao Felix, permette al Portogallo di imporsi 2-1 sulla Norvegia e volare a punteggio pieno nel gruppo D di Nations League. Il centravanti rossonero, diventato un titolare dei lusitani dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ha totalizzato 3 reti e 1 assist nelle 4 presenze collezionate con la selezione rossoverde in questa sosta nazionali. Ma perché in rossonero non riesce a mantenere una media gol così alta? Ecco due indizi emersi dalle recenti prestazioni del classe 2001.
I "problemi" al MilanDopo sei apparizioni con la maglia del Milan, Ramos è fermo a quota un gol e un assist. I tifosi stanno apprezzando il suo lavoro a servizio della squadra, così come le continue corse in fase di pressing, ma non è abbastanza per un giocatore pagato 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Con il Portogallo, invece, il centravanti classe 2001 ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore da grande squadra. Per essere decisivo, però, servono rifornimenti costanti e di qualità da parte dei compagni.
Ramos, ecco perché con il Portogallo segna più che con il MilanLa differenza principale tra il Gonçalo Ramos del Milan e quello del Portogallo sta nella corsa. Nelle ultime tre partite di Nations League giocate con la selezione lusitana, il classe 2001 ha registrato una media di 8,28 chilometri percorsi a partita (dati ufficiali UEFA). Con la maglia rossonera, invece, il centravanti è il giocatore che corre di più nell'organico a disposizione di Ruben Amorim, con una media che si attesta intorno ai 10km a gara (dati Sofascore). Stiamo parlando di circa 1700 metri in più a sfida, che rischiano di togliere a Ramos un pizzico di lucidità sotto porta, oltre a portarlo spesso fuori dall'area di rigore per liberare spazio all'inserimento dei compagni.
Il messaggio del CT portoghese a Ruben AmorimAl termine di Portogallo-Norvegia, il commissario tecnico dei lusitani Jorge Jesus è intervenuto in conferenza stampa per parlare della prestazione di Ramos e "rassicurare" il collega e connazionale Amorim:
"Gonçalo Ramos, come tutti gli attaccanti, vive per i gol. Ed è quello che ha fatto nelle ultime 4 partite. Non solo ha segnato, ma ha anche fornito degli assist, come quello per il gol di Cancelo in Danimarca. Ramos è migliorato molto rispetto a quando ha iniziato la sua carriera al Benfica. Ha giocato nella stragrande maggioranza delle partite, sta migliorando, aiuterà molto il Milan e il mio collega Ruben Amorim. Sta crescendo e continuerà a crescere".
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