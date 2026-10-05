La zampata di Gonçalo Ramos al 79', su assist dell'ex Milan Joao Felix, permette al Portogallo di imporsi 2-1 sulla Norvegia e volare a punteggio pieno nel gruppo D di Nations League. Il centravanti rossonero, diventato un titolare dei lusitani dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ha totalizzato 3 reti e 1 assist nelle 4 presenze collezionate con la selezione rossoverde in questa sosta nazionali. Ma perché in rossonero non riesce a mantenere una media gol così alta? Ecco due indizi emersi dalle recenti prestazioni del classe 2001.

I "problemi" al Milan

Ramos, ecco perché con il Portogallo segna più che con il Milan

Il messaggio del CT portoghese a Ruben Amorim

"Gonçalo Ramos, come tutti gli attaccanti, vive per i gol. Ed è quello che ha fatto nelle ultime 4 partite. Non solo ha segnato, ma ha anche fornito degli assist, come quello per il gol di Cancelo in Danimarca. Ramos è migliorato molto rispetto a quando ha iniziato la sua carriera al Benfica. Ha giocato nella stragrande maggioranza delle partite, sta migliorando, aiuterà molto il Milan e il mio collega Ruben Amorim. Sta crescendo e continuerà a crescere".

Dopo sei apparizioni con la maglia del Milan,è fermo a quotaI tifosi stanno apprezzando il suo lavoro a servizio della squadra, così come le continue corse in fase di pressing, ma non è abbastanza per un giocatore pagato 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Con il Portogallo, invece, il centravanti classe 2001 ha dimostrato ancora una volta di essere uPer essere decisivo, però, servonocostanti e di qualità da parte dei compagni.La differenza principale tra ildele quello delsta nella corsa. Nelle ultime tre partite di Nations League giocate con la selezione lusitana, il classe 2001 ha registrato(dati ufficiali UEFA). Con la maglia rossonera, invece, il centravanti è il giocatore che corre di più nell'organico a disposizione di Ruben Amorim, con una media che si attesta intorno ai(dati Sofascore). Stiamo parlando di circa 1700 metri in più a sfida, che rischiano di togliere a Ramosoltre a portarlo sper liberare spazio all'inserimento dei compagni.Al termine di, il commissario tecnico dei lusitaniè intervenuto in conferenza stampa per parlare della prestazione die "rassicurare" il collega e connazionale