L'esperienza europea di Joao Felix potrebbe ancora non essere terminato. Dopo la parentesi breve vissuta al Milan in prestito, l'attaccante portoghese ha lasciato il Chelsea per trasferirsi alla corte dell'Al-Nassr, in Arabia, in un'operazione da circa 50 milioni di euro. Il suo futuro, però, potrebbe essere nuovamente in Europa.

Ex Milan, Joao Felix in Europa?

«Ho pensato, anche se forse non subito, a un ritorno in Europa. Non so se sarà alla fine di questa stagione o della prossima, ma voglio tornare. Giocare in Europa, giocare in Champions League, giocare con le migliori squadre del mondo ti dà una motivazione in più. All’Al Nassr mi sento un giocatore migliore, capisco meglio il gioco e i momenti della partita. Ora mi sento molto più maturo».

L'esperienza al Milan

A confermare questa tesi è stato il calciatore stesso che, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di AS, non ha nascosto il desiderio di ritornare nuovamente a giocare laJoao Felix era arrivato in rossonero il 4 febbraio del 2025 con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, rimanendo a Milano solamente 6 mesi. Il suo impatto non è stato poi così tanto positivo, anche se il suo avvio è partito molto bene: gol contro la Roma in Coppa Italia il giorno dopo del suo arrivo.

Tre gironi più tardi, invece, era arrivato il suo debutto in Serie A, nella vittoria contro l'Empoli. La seconda e ultima rete del portoghese è arrivata il 18 maggio, sempre contro la Roma, ma questa volta in campionato. Al termine della stagione, il club di Via Aldo Rossi ha deciso di non riscattare il calciatore, rispendedolo alla corte del Chelsea.