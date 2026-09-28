Pilastro insostituibile del presente e colonna del futuro: Adrien Rabiot è diventato in pochissimo tempo un fattore determinante del Milan targato Rúben Amorim. Come riportato nell'approfondimento di 'Tuttosport' oggi in edicola, il centrocampista francese classe 1995 sta dimostrando una centralità assoluta nel progetto tecnico rossonero, spingendo la dirigenza di Via Aldo Rossi a blindarlo il prima possibile con un importante rinnovo di contratto.

L'impatto devastante di Rabiot nella Serie A 2026-2027: i numeri da leader

L'avvio di stagione del numero 12 rossonero è stato a dir poco strepitoso. Nelle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2026-2027, il transalpino ha già messo a referto un bottino di 2 gol e 2 assist, imponendosi come uno dei calciatori più decisivi dell'intero panorama italiano. Che l'ex Juventus, PSG e Olympique Marsiglia fosse un profilo di caratura internazionale non era un mistero, ma sotto la guida di Amorim ha saputo compiere un ulteriore salto di qualità.

Investito di maggiori responsabilità, Rabiot si sta rivelando un autentico jolly tattico, capace di fare la differenza sia in fase di rottura e impostazione in mediana, sia negli inserimenti sulla trequarti. Una continuità di rendimento straordinaria: nel passaggio dall'OM di Roberto De Zerbi prima e dal Milan di Massimiliano Allegri poi, fino al nuovo corso portoghese, il francese ha mantenuto intatto il suo status di leader indiscusso del rettangolo verde e dello spogliatoio.

I piani di Gerry Cardinale: le cifre del rinnovo fino al 2030

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Alla ripresa del campionato, in programma domenica 11 ottobre con la sfida Sassuolo-Milan, il Diavolo avrà assoluto bisogno del miglior Rabiot. Ad attendere i rossoneri c'è infatti un imponente tour de force tra gli impegni di Serie A e quelli di Europa League, un ciclo di gare ravvicinate in cui Amorim dovrà dosare le forze dell'organico senza però rinunciare al suo uomo di maggiore quantità e qualità.Proprio per questo motivo la proprietà, con Gerry Cardinale in prima linea, ha intenzione di accelerare i tempi per il prolungamento contrattuale. L'attuale accordo da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus scadrà il 30 giugno 2028. L'obiettivo della dirigenza milanista è quello di estendere la durata del matrimonio fino al 30 giugno 2030, ritoccando l'ingaggio verso l'alto. Per il trentunenne francese si tratterebbe dell'ultimo grande contratto della carriera, il sigillo definitivo sul suo status di simbolo del Milan del futuro.