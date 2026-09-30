Milan in Nazionale: Gonçalo Ramos gol decisivo. Riposto per tanti rossoneri e i prossimi impegni

Nazionali rossonere: l'infortunio di Pavlović, riposo per Modrić e il gol decisivo di Ramos. Ecco il report completo e i prossimi impegni Milan
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
MILAN IN NAZIONALE: LA DIFESA
Tanti i calciatori del Milan impegnati con le partite delle nazionali: PianetaMilan continua ad aggiornarvi sulle prestazioni dei giocatori del Diavolo. Partiamo ovviamente da porta e difesa: Mike Maignan è il portiere titolare della Francia anche con Zidane in panchina. 180 minuti in campo nelle due vittorie francesi contro Turchia e Belgio. Il prossimo impegno sarà contro l'Italia, gara valida sempre per la Nations League (venerdì 2 ottobre, ore 20:45).
Il punto sulla difesa: Pavlović, De Winter e AthekameIn difesa sono stati convocati De Winter (Belgio), Pavlović (Serbia) e Athekame (Svizzera): il primo non ha giocato contro l'Italia e contro la Francia. Strahinja Pavlović ha giocato 90 minuti contro la Grecia e poi è uscito al 71' contro l'Olanda per un problemino fisico. Zachary Athekame è stato convocato con la Nazionale maggiore della Svizzera: 90 minuti in campo con assist contro la Macedonia del Nord e altri 90' ottimi contro la Scozia.
Ecco i prossimi impegni del reparto arretrato:
- Il Belgio giocherà venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 contro la Turchia.
- La Serbia giocherà domani giovedì 1 ottobre, ore 20:45 contro la Germania.
- La Svizzera giocherà contro la Slovenia sabato 3 ottobre, ore 20:45.
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