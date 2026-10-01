Athekame che boom con il Lione: il confronto con Amorim e le prospettive con il Milan

PianetaMilan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il terzino di proprietà del Milan Zachary Athekame: una chiacchierata molto interessante in cui lo svizzero ha parlato della scorsa stagione e della sua partenza durante l'estate. Ad analizzare la situazione del terzino ci ha pensato anche 'Tuttosport': l'inizio di stagione al Lione fa pensare di come possa essere l'anno del boom decisivo per il classe 2004. Sei presenze, due gol, due assist e prestazioni ottime ricordando anche l'impatto che aveva avuto lo scorso anno per la corsa Champions del Milan (poi fallita): due gol contro Pisa e Genoa molto importanti. La decisione sulla sua partenza in prestito secco è stata presa dopo un confronto con Ruben Amorim: l'allenatore rossonero ha fatto capire ad Athekame che per crescere doveva andare a giocare con continuità. Lo svizzero ha accettato senza problemi: a fine anno tornerà al Milan con il club che spera in una crescita importante. Athekame vorrebbe restare al Diavolo, ma non è ad oggi una certezza: come scrive 'Tuttosport', con una stagione ottima in Francia, il suo valore salirebbe in modo esponenziale e ci potrebbero essere squadre pronte a investire per lui.

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I numeri stagionali di Athekame al Lione

Presenze: 5.

5. Titolare: 5.

5. Minuti giocati: 450.

450. Gol: 2.

2. Expected goals (xG): 1.05.

1.05. Assist: 2.

2. Expected assists (xA): 0.80.

0.80. Tocchi a partita: 68.8.

68.8. Passaggi accurati (riusciti) a partita: 35.6 (82%).

35.6 (82%). Palle recuperate per partita: 4.4.

4.4. Dribblato dagli avversari per partita: 1.2.

1.2. Duelli totali vinti per partita: 4.2 (53%).

Andiamo a vedere l'inizio stagionale di Athekame nel campionato francese (dati da):

Numeri molto interessanti per un calciatore che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Il nodo tattico nello scacchiere di Ruben Amorim

Ci sono però dubbi futuri sul possibile impiego nel Milan:, entrambi con il piede sinistro come quello favorito. Athekame è un calciatore che sembra meno adatto al tipo di calcio che vuole fare l'allenatore portoghese: potrebbe essere più utile e impattante con una. Vedremo quali saranno le scelte future del Milan, intanto continueremo a seguire la crescita dello svizzero in Francia.