Athekame che boom con il Lione: il confronto con Amorim e le prospettive con il Milan

Athekame brilla al Lione e fa felice il Milan, ma spuntano i primi dubbi: il suo valore schizza e le idee tattiche di Amorim potrebbero allontanarlo dal Diavolo
Athekame, dall'addio al Milan ai retroscena su Amorim e il futuro | ESCLUSIVA VIDEO
PianetaMilan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il terzino di proprietà del Milan Zachary Athekame: una chiacchierata molto interessante in cui lo svizzero ha parlato della scorsa stagione e della sua partenza durante l'estate. Ad analizzare la situazione del terzino ci ha pensato anche 'Tuttosport': l'inizio di stagione al Lione fa pensare di come possa essere l'anno del boom decisivo per il classe 2004. Sei presenze, due gol, due assist e prestazioni ottime ricordando anche l'impatto che aveva avuto lo scorso anno per la corsa Champions del Milan (poi fallita): due gol contro Pisa e Genoa molto importanti. La decisione sulla sua partenza in prestito secco è stata presa dopo un confronto con Ruben Amorim: l'allenatore rossonero ha fatto capire ad Athekame che per crescere doveva andare a giocare con continuità. Lo svizzero ha accettato senza problemi: a fine anno tornerà al Milan con il club che spera in una crescita importante. Athekame vorrebbe restare al Diavolo, ma non è ad oggi una certezza: come scrive 'Tuttosport', con una stagione ottima in Francia, il suo valore salirebbe in modo esponenziale e ci potrebbero essere squadre pronte a investire per lui.
I numeri stagionali di Athekame al LioneAndiamo a vedere l'inizio stagionale di Athekame nel campionato francese (dati da Sofascore):
- Presenze: 5.
- Titolare: 5.
- Minuti giocati: 450.
- Gol: 2.
- Expected goals (xG): 1.05.
- Assist: 2.
- Expected assists (xA): 0.80.
- Tocchi a partita: 68.8.
- Passaggi accurati (riusciti) a partita: 35.6 (82%).
- Palle recuperate per partita: 4.4.
- Dribblato dagli avversari per partita: 1.2.
- Duelli totali vinti per partita: 4.2 (53%).
Numeri molto interessanti per un calciatore che ha ancora ampi margini di miglioramento.
Il nodo tattico nello scacchiere di Ruben AmorimCi sono però dubbi futuri sul possibile impiego nel Milan: Amorim ha due esterni molto offensivi a destra come Chukwueze e Moreira, entrambi con il piede sinistro come quello favorito. Athekame è un calciatore che sembra meno adatto al tipo di calcio che vuole fare l'allenatore portoghese: potrebbe essere più utile e impattante con una difesa a quattro come quella di Fonseca al Lione. Vedremo quali saranno le scelte future del Milan, intanto continueremo a seguire la crescita dello svizzero in Francia.
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