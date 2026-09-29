Protagonista di un inizio di stagione straordinario, Zachary Athekame si sta prendendo le luci della ribalta in Ligue 1. Il terzino svizzero classe 2004, trasferitosi la scorsa estate dal Milan all'Olympique Lione in prestito secco, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.

I numeri finora parlano chiaro: sei presenze, due gol e due assist con la maglia dell'OL. In campionato Athekame viaggia a una media monstre di una partecipazione al gol a partita. Statistiche che hanno già riacceso i rimpianti in casa rossonera. Sulla fascia destra, infatti, lo svizzero avrebbe fatto comodamente comodo come equilibratore per far rifiatare Samuel Chukwueze, permettendo a Moreira di spostarsi a sinistra, dove rende al meglio. Al momento, invece, sulla corsia destra il Milan ha il solo nigeriano classe 1999, costringendo il belga classe 2004 a non poter quasi mai cambiare binario, se non a gara in corso.

Se da un lato la scelta di privarsene è sembrata frettolosa, dall'altro l'anno da titolare in Francia e le vetrine europee permetteranno ad Athekame di rientrare a San Siro con un bagaglio di esperienza e una consapevolezza decisamente superiori. In ottica futura, il Milan si ritrova in casa un gioiello già pronto.

Di questo, del suo rapporto con Massimiliano Allegri e dei retroscena su Ruben Amorim, ha parlato lo stesso Athekame in questa lunga intervista esclusiva (di seguito testo e video).

L'impatto a Lione e il paragone Milan-Ligue 1

"Mi sento bene, abbiamo una squadra ottima per questo campionato. Mi sento davvero molto bene".

Il passaggio dal Milan al Lione è un passo avanti, indietro o dello stesso livello?"Per me è un passo avanti, perché qui posso giocare tanto. Poi, sia chiaro, il Milan è di un altro livello: una squadra con una storia incredibile. Però sono contento di questa scelta, posso giocare e migliorare. Sono felice".

Il retroscena su Allegri e il crollo della scorsa stagione

"No, affatto. Allegri mi ha dato tanto e mi parlava molto, anche in allenamento. Grazie a lui abbiamo capito come si gioca in Serie A; è un allenatore importantissimo in Italia, quindi non sono arrabbiato. Anzi, sono felice per l'esperienza della scorsa stagione".

Una stagione che però, nel finale, ha visto un brusco calo..."Sicuramente il finale è stato negativo perché non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo Champions League. Però, dal punto di vista personale, sono contento di aver vissuto quell'anno con Allegri".

Cosa è successo alla squadra nelle ultime cinque partite? C'è stato un crollo mentale?"Sì, è stato un periodo complicato. Difficile dire cosa sia successo di preciso...".

La squadra era ancora con Allegri o si era rotto qualcosa nello spogliatoio?"No, la squadra è sempre stata con Allegri, eravamo tutti uniti. Però il calcio è così: alla fine è stato difficile e purtroppo non abbiamo centrato l'obiettivo".

Il faccia a faccia con Amorim e il futuro in rossonero

"Non lo so ancora. Sicuramente per me il Milan resta una squadra enorme, tra i club più grandi al mondo. Adesso però non ci penso: devo fare bene in questa stagione e poi vedremo a fine anno insieme a tutti".

È stato Amorim a dirti che non facevi parte dei piani o hai scelto tu di andare via?"No, abbiamo fatto il ritiro a Perth e in quell'occasione anche Amorim mi ha parlato chiaramente. Mi ha detto che la soluzione migliore per me fosse quella di andare in prestito a giocare. Rispetto la sua decisione: è stato molto onesto con me e spero che il Milan faccia una grande stagione. Ora però sono concentrato al 100% sul Lione e guardo avanti".

Cosa pensi della gestione degli "epurati" da parte di Amorim? I calciatori a volte vengono trattati come oggetti?"Penso semplicemente che Amorim abbia fatto delle scelte e che queste vadano rispettate. Lui è l'allenatore ed è giusto così".

Il post-Rafa Leao e il sogno di una finale europea

"Per me il Milan resta sempre il Milan, non cambia molto chi va via o chi arriva. La cosa più importante è la maglia, il club viene sopra ogni cosa".

Però Leao mancherà a questa squadra?"Sì, penso di sì. Ha fatto tantissime ottime stagioni a Milano ed è un giocatore straordinario, quindi sicuramente si sentirà la sua mancanza".

Sogni una finale europea tra Milan e Lione?"Sì, lo spero, sarebbe davvero bellissimo".

Tornerai a Milanello l'anno prossimo?"Come ho detto non lo so, adesso devo pensare solo a fare una grande stagione qui a Lione, poi si vedrà con tutti. Però sì, per me il Milan è incredibile".

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Cosa aspettarsi adesso?

Semplice: una stagione di crescita per entrambi, giocatore e Milan. Certo,predilige esterni a tutta fascia a piede invertito nel suo 3-4-2-1 eha caratteristiche diverse da quelle richieste dal tecnico portoghese. Tuttavia, qualora il Milan dovesse aver bisogno in futuro di un equilibratore tattico per compensare lo spostamento definitivo disulla corsia sinistra, la dirigenza si ritroverebbe già in casa un'ottima soluzione pronta all'uso e a costo zero. Noi di Pianeta Milan continueremo a monitorare la sua stagione e i suoi progressi nei nostri report settimanali sui milanisti in prestito.