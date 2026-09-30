Ossola brilla con il Milan Futuro di Navarro: presto in prima squadra? Il possibile motivo

Siamo in un momento di pausa per le nazionali ed è interessante andare a vedere come è iniziata la stagione di alcuni calciatori del Milan: non solo la prima squadra, ma anche il Milan Futuro che ha iniziato molto bene la sua stagione con mister Navarro in panchina. Tra i calciatori più interessanti dell'Under 23 rossonera c'è Lorenzo Ossola: fantasista classe 2007, ha giocato la scorsa stagione diviso tra il Milan Primavera e proprio il Milan Futuro. Con un allenatore più offensivo come Navarro, anche Ossola sta migliorando sensibilmente le sue prestazioni.

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Le prestazioni e i numeri di Lorenzo Ossola

4 presenze nella Serie D 2026-27 con due gol segnati.

con segnati. Rete decisiva siglata anche contro l'Everton U21 nella Premier League International Cup U21 2026/27.

Le caratteristiche tecniche e la stima di Amorim

La pagella e l'impatto contro il Villa Valle

"Si muove molto sul centrodestra, in un paio di occasioni prova ad illuminare la manovra. Mette Sala davanti alla porta, ma quest'ultimo sbaglia. Nel secondo tempo Navarro Barquero lo inverte con Vos e lo sposta sul centrosinistra: da lì tenta di creare gioco e ha il grande merito, con un tocco sotto ad una manciata di minuti dal termine, di trovare il gol del momentaneo pareggio. Premiato come MVP a fine partita".

L'infortunio di Saelemaekers e la possibile chiamata in prima squadra

In questa prima parte della stagione, il giovane talento si sta mettendo in mostra con numeri importanti:Ossola è un fantasista molto offensivo, dotato di un: può giocare praticamente su tutto il fronte offensivo e può cambiare lato a seconda delle esigenze della squadra. È dotato di un'ottima tecnica di base e non è un caso che anchefin dal primo giorno di raduno a Milanello. Poi la scelta è stata quella di farlo crescere un'altra stagione con il Milan Futuro di Navarro.Ossola è stato protagonista di una grande partita contro il Villa Valle nell'ultimo turno di campionato. Ecco qui la nostra pagellaIeri(nessuna lesione per fortuna, ma verrà gestito giorno dopo giorno): da capire se il belga ci sarà contro il Sassuolo. In caso contrario Amorim potrebbe chiamare proprio Ossola visto che è un trequartista di qualità di piede mancino che può giocare su entrambi i lati. Vedremo, intanto il talento continua a crescere molto bene con il Milan Futuro di Navarro.