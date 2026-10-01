Caso Manchester City, Donnarumma può lasciare? Spuntano le voci sul Milan: il retroscena e la verità

Clamorosa ipotesi per il calciomercato del Milan? Come riportato su X da Ekrem Konur, Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Manchester City se le sanzioni finanziarie dovessero arrivare. Sul giocatore, si legge, ci sarebbe l'interesse di Milan e Inter. Ricordiamo che i citizens sono stati giudicati colpevoli per 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. La sanzione verrà stabilita in una nuova udienza della Commissione indipendente. Le accuse riguardano soprattutto la rendicontazione finanziaria delle stagioni tra il 2009 e il 2018, mentre altre contestazioni si spingono fino al 2022/23.

Le possibili sanzioni al Manchester City e il futuro della rosa

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Il retroscena di mercato e l'ostacolo economico per il ritorno in Italia

Donnarumma guadagna circa 15 milioni di euro all'anno con il Manchester City, una cifra fuori portata non solo per il Milan, ma per tutto il calcio italiano.

con il Manchester City, una cifra fuori portata non solo per il Milan, ma per tutto il calcio italiano. Il suo valore attuale (per il sito Transfermarkt) è di circa 45 milioni di euro.

La situazione Maignan e il passato con il Diavolo

Le possibili conseguenze sono preoccupanti per il club inglese: pesante penalizzazione in classifica, la retrocessione o anche l'esclusione dalla Premier League. C'è il precedente dell'Everton, penalizzato complessivamente di otto punti per violazioni finanziarie, ma la questione Manchester City è molto più grande e ampia. Da capire quindi quali saranno le conseguenze future anche sui calciatori presenti in rosa tra cui appunto Donnarumma.Al di là della questione City, un ritorno al Milan o in Italia sarebbe davvero possibile? A gennaio 2026, Enzo Raiola, agente del portiere, aveva parlato così alla Rai: "Sta trovando serenità. Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo". Sulla carta, quindi, non è mai stata chiusa la strada verso un ritorno in Serie A, ma bisogna guardare anche il lato economico della questione:Oltretutto il Diavolo dovrebbe rinunciare adopo averlo rinnovato lo scorso anno a circa 5 milioni di euro a stagione: il francese è uno dei portieri più forti della Serie A e sarebbe difficile farne a meno. Ultimo dettaglio: Milan e Donnarumma non si sono lasciati benissimo con il portiere che scelse di andare via a zero al PSG e con il Diavolo che decise di investire proprio per Maignan dal Lille. Al momento, quindi, sono esclusivamente voci di mercato e un ritorno di Donnarumma al Milan sembra praticamente impossibile, almeno nel futuro vicino.