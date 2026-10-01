Scout del Milan in azione: spuntano due nomi per il futuro nati nel 2008 e 2009 perfetti per l'idea di gioco di Amorim. C'è già la concorrenza del Real Madrid

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan su Bruno Fernandes

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Il Milan pensa anche al futuro e alle prossime sessioni di calciomercato: come riportato da La Gazzetta dello Sport gli scout rossoneri sono alla ricerca di talenti ed è emerso un nome, quello di Owen Emeka esterno d’attacco classe 2009 del Granada, visionato il 12 settembre in occasione dell’1-1 contro l’Albacete in serie B spagnola. Il Diavolo era presente per osservare Dylan Rodriguez, centrocampista 19enne che però non ha giocato in quella circostanza. In patria Emeka viene paragonato a Bellingham per la somiglianza fisica. Fino allo scorso luglio aveva una clausola rescissoria da 2 milioni di euro, alzata in estate dal Granada a 15 milioni di euro. Il Milan resta attento, ma sullo sfondo c'è anche il Real Madrid. Non solo Emeka: nel mirino dei rossoneri c'è anche Ange-Gabriel Kokora, difensore belga del 2008 con origini ivoriane dello Standard Liegi. Sul calciatore ci sono anche Betis, Marsiglia e Juventus.

Emeka e non solo: il Milan lavora sul mercato e punta due giovani perfetti per Amorim

Profilo e Numeri di Owen Emeka

Owen Emeka gioca principalmente come esterno offensivo o ala destra e come piace tanto a Ruben Amorim gioca a piede invertito. Mancino, preferisce giocare a destra: questo per accentrarsi per poi cercare o il tiro o gli assist per i compagni. Un modo di giocare identificativo anche degli esterni e dei trequartisti dell'allenatore portoghese dei rossoneri. Emeka è dotato di un'ottima tecnica e anche di un grande cambio di passo: per questo è molto bravo ed efficace nell'uno contro uno. Ovviamente è giovanissimo, ma sulla carta ha tutte le qualità richieste da Amorim. Vedremo cosa farà il Milan, visto che c'è anche il Real Madrid. Ecco i numeri stagionali nel campionato di Serie B spagnola con il Granada (dati dal sito Sofascore):
  • Partite giocate da titolare: 3.
  • Minuti totali giocati: 263.
  • Gol: 1.
  • Gol attesi (xG): 0.21.
  • Assist: 0.
  • Assist attesi (xA): 0.00.
  • Tiri totali a partita: 1.2.
  • Tocchi di palla a partita: 19.0.
  • Passaggi riusciti a partita: 4.3 (67%).
  • Palloni recuperati a partita: 1.0.
  • Dribbling riusciti a partita: 1.3 (53%).
  • Contrasti totali vinti a partita: 2.8 (40%).

Profilo di Ange-Gabriel Kokora

Ange-Gabriel Kokora è un difensore molto fisico che può anche giocare mediano vista la sua buona visione di gioco e le abilità tecniche. È un difensore centrale molto moderno che sfrutta il suo sinistro per avviare l'azione da dietro e sa impostare dal basso. Caratteristica vitale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

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