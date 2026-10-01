Emeka e non solo: il Milan lavora sul mercato e punta due giovani perfetti per Amorim

Scout del Milan in azione: spuntano due nomi per il futuro nati nel 2008 e 2009 perfetti per l'idea di gioco di Amorim. C'è già la concorrenza del Real Madrid
Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Il Milan pensa anche al futuro e alle prossime sessioni di calciomercato: come riportato da La Gazzetta dello Sport gli scout rossoneri sono alla ricerca di talenti ed è emerso un nome, quello di Owen Emeka esterno d’attacco classe 2009 del Granada, visionato il 12 settembre in occasione dell’1-1 contro l’Albacete in serie B spagnola. Il Diavolo era presente per osservare Dylan Rodriguez, centrocampista 19enne che però non ha giocato in quella circostanza. In patria Emeka viene paragonato a Bellingham per la somiglianza fisica. Fino allo scorso luglio aveva una clausola rescissoria da 2 milioni di euro, alzata in estate dal Granada a 15 milioni di euro. Il Milan resta attento, ma sullo sfondo c'è anche il Real Madrid. Non solo Emeka: nel mirino dei rossoneri c'è anche Ange-Gabriel Kokora, difensore belga del 2008 con origini ivoriane dello Standard Liegi. Sul calciatore ci sono anche Betis, Marsiglia e Juventus.
Profilo e Numeri di Owen EmekaOwen Emeka gioca principalmente come esterno offensivo o ala destra e come piace tanto a Ruben Amorim gioca a piede invertito. Mancino, preferisce giocare a destra: questo per accentrarsi per poi cercare o il tiro o gli assist per i compagni. Un modo di giocare identificativo anche degli esterni e dei trequartisti dell'allenatore portoghese dei rossoneri. Emeka è dotato di un'ottima tecnica e anche di un grande cambio di passo: per questo è molto bravo ed efficace nell'uno contro uno. Ovviamente è giovanissimo, ma sulla carta ha tutte le qualità richieste da Amorim. Vedremo cosa farà il Milan, visto che c'è anche il Real Madrid. Ecco i numeri stagionali nel campionato di Serie B spagnola con il Granada (dati dal sito Sofascore):
- Partite giocate da titolare: 3.
- Minuti totali giocati: 263.
- Gol: 1.
- Gol attesi (xG): 0.21.
- Assist: 0.
- Assist attesi (xA): 0.00.
- Tiri totali a partita: 1.2.
- Tocchi di palla a partita: 19.0.
- Passaggi riusciti a partita: 4.3 (67%).
- Palloni recuperati a partita: 1.0.
- Dribbling riusciti a partita: 1.3 (53%).
- Contrasti totali vinti a partita: 2.8 (40%).
Profilo di Ange-Gabriel KokoraAnge-Gabriel Kokora è un difensore molto fisico che può anche giocare mediano vista la sua buona visione di gioco e le abilità tecniche. È un difensore centrale molto moderno che sfrutta il suo sinistro per avviare l'azione da dietro e sa impostare dal basso. Caratteristica vitale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA