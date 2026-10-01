Emeka e non solo: il Milan lavora sul mercato e punta due giovani perfetti per Amorim

Il Milan pensa anche al futuro e alle prossime sessioni di calciomercato: come riportato da La Gazzetta dello Sport gli scout rossoneri sono alla ricerca di talenti ed è emerso un nome, quello di Owen Emeka esterno d’attacco classe 2009 del Granada, visionato il 12 settembre in occasione dell’1-1 contro l’Albacete in serie B spagnola. Il Diavolo era presente per osservare Dylan Rodriguez, centrocampista 19enne che però non ha giocato in quella circostanza. In patria Emeka viene paragonato a Bellingham per la somiglianza fisica. Fino allo scorso luglio aveva una clausola rescissoria da 2 milioni di euro, alzata in estate dal Granada a 15 milioni di euro. Il Milan resta attento, ma sullo sfondo c'è anche il Real Madrid. Non solo Emeka: nel mirino dei rossoneri c'è anche Ange-Gabriel Kokora, difensore belga del 2008 con origini ivoriane dello Standard Liegi. Sul calciatore ci sono anche Betis, Marsiglia e Juventus.

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Profilo e Numeri di Owen Emeka

Partite giocate da titolare: 3.

3. Minuti totali giocati: 263.

263. Gol: 1.

1. Gol attesi (xG): 0.21.

0.21. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.00.

0.00. Tiri totali a partita: 1.2.

1.2. Tocchi di palla a partita: 19.0.

19.0. Passaggi riusciti a partita: 4.3 (67%).

4.3 (67%). Palloni recuperati a partita: 1.0.

1.0. Dribbling riusciti a partita: 1.3 (53%).

1.3 (53%). Contrasti totali vinti a partita: 2.8 (40%).

Profilo di Ange-Gabriel Kokora

e come piace tanto agioca a. Mancino, preferisce giocare a destra: questo per accentrarsi per poi cercare o il tiro o gli assist per i compagni. Un modo di giocare identificativo anche degli esterni e dei trequartisti dell'allenatore portoghese dei rossoneri. Emeka è dotato di un'e anche di un: per questo è molto bravo ed efficace nell'. Ovviamente è giovanissimo, ma sulla carta ha tutte le. Vedremo cosa farà il Milan, visto che c'è anche il Real Madrid. Ecco i numeri stagionali nel campionato di Serie B spagnola con il Granada (dati dal sito Sofascore):che può anchevista la sua buona visione di gioco e le abilità tecniche.che sfrutta il suoe sa. Caratteristica vitale nel