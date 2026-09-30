Il calciomercato del Milan guarda al futuro e accende i riflettori sulla seconda divisione spagnola per scovare i campioni di domani. Secondo quanto rivelato da Tuttosport oggi in edicola, un emissario del club di Via Aldo Rossi è volato in Andalusia lo scorso 12 settembre per seguire dal vivo la sfida di Liga2 tra Granada e Albacete, terminata 1-1. L'obiettivo della missione all'Estadio Nuevo Los Cármenes era visionare da vicino i progressi di Owen Emeka, giovanissimo attaccante esterno finito nel mirino della dirigenza rossonera.

Chi è Owen Emeka: la stella del Granada che fa impazzire il Milan

Un gol da record in Spagna e la concorrenza del Real Madrid

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Strategia Milan: l'idea del blitz di mercato a gennaio

Owen Emeka, classe 2009, è un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 disegnato dal tecnico Pacheta alla guida del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente come esterno destro a piede invertito, ruolo che gli permette di accentrarsi e sfruttare la sua grande qualità balistica. Proprio sotto gli occhi dello scout del Milan, Emeka ha firmato il gol del momentaneo vantaggio biancorosso, confermando le relazioni entusiastiche già presenti nei database degli osservatori milanisti.La rete messa a segno contro l'Albacete ha proiettato il talento del vivaio andaluso direttamente nella storia del club. Trovando la via del gol a soli 17 anni, 4 mesi e 25 giorni, Emeka è diventato in assoluto il marcatore più giovane nella storia del Granada. Un primato straordinario che gli ha permesso di scavalcare in questa speciale classifica Bourama Dembélé (a segno a 18 anni, 4 mesi e 5 giorni) e Adalberto Peñaranda (18 anni, 6 mesi e 11 giorni). Il suo rendimento in Prima Squadra, condito da 6 presenze complessive in campionato di cui tre da titolare, ha attirato anche le attenzioni del Real Madrid, da sempre attento ai migliori prodotti del settore giovanile andaluso, ma i Blancos sono stati momentaneamente respinti dalla dirigenza del Granada.L'inserimento del Milan nella corsa al classe 2009 testimonia la volontà della dirigenza di anticipare la folta concorrenza internazionale. I rossoneri stanno studiando la fattibilità dell'operazione d'intesa con l'area tecnica, con l'idea di sferrare un assalto concreto già durante la sessione di mercato di riparazione a gennaio. Acquistare subito il cartellino di Emeka permetterebbe al Milan di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo prima che la sua valutazione diventi proibitiva o che si scateni un'asta internazionale con i top club della Premier League e della stessa Liga.