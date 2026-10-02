Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"

Una delle cessioni più pesanti per i tifosi del Milan negli ultimi anni resta quella di Sandro Tonali al Newcastle: visto come il possibile capitano del futuro e uno dei pilastri del progetto, il mediano classe 2000 lasciò il Diavolo per circa 59 milioni di euro più altri bonus importanti sposando la Premier League.

"Il primo passaggio c’è stato perché avevamo avuto la sensazione che il Milan fosse diverso. Io conosco bene il Milan e non mi dava la sensazione del Milan storico. Parlando con Sandro abbiamo fatto un ragionamento di andare in Premier League, era una sfida che lo affascinava", questa la rivelazione dell'agente di Tonali Giuseppe Riso al podcast 'Colpi da Maestro'.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il retroscena sull'addio al Milan e il successivo trasferimento di Tonali

Riso continua con il suo racconto: "".Come detto Tonali sembrava poter essere il simbolo del Milan del futuro diventando un pilastro della mediana rossonera per anni e anni. Non è poi un mistero che l'ex calciatore del Brescia sia un super tifoso del Diavolo, per questo andare via non dev'essere stato per nulla facile. Tonali si è poi imposto con il Newcastle diventando uno dei mediani più importanti della Premier League. Riso continua:

"Io lo conosco quando arriva al Milan. Il primo anno non ha fatto benissimo, però si intravedeva un ragazzo diverso per l’atteggiamento. Quando gli stai vicino percepisci che è un campione e un grande uomo".

Una scelta complicata che alla fine ha pagato a livello economico anche per il Milan che ha chiuso una plusvalenza molto importante. Riso e Tonali hanno poi chiuso un'altra operazione importantissima: il passaggio del mediano al Tottenham per più di 100 milioni di euro con il Diavolo che dovrebbe aver incassato ulteriori 9,66 milioni di euro per la percentuale sulla rivendita stabilita con il Newcastle stesso. Tonali non ha iniziato benissimo con i Magpies che devono ancora trovare il bandolo della matassa e abituarsi al calcio inglese.